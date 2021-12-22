Корпоратив или премия: как россияне хотят закончить год на работе

Большинство предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию

Свыше двух третей (71%) жителей России, принявших участие в опросе платформы по поиску работы HeadHunter, променяли бы новогодний корпоратив на денежную премию.

Чаще других предпочтение премии отдавали участники исследования из Москвы (76%), Пермского края (72%) и Санкт-Петербурга (71%).

Возможность отпраздновать Новый год в обществе коллег выбрали бы 22%. 39% респондентов заявили, что всегда посещают корпоратив. 41% делают это изредка, 20% игнорируют корпоративные развлечения.

В декабре 2021 года собираются посетить корпоратив 54% опрошенных из числа тех, у кого в компании будут организовывать празднование: 59% среди женщин и 49% среди мужчин, сообщает ТАСС.

Ранее опрос показал, что 22% опрошенных ждут получения тринадцатой зарплаты в 2021 году. При этом мужчины получают тринадцатую зарплату чаще женщин.

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