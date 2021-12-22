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Настя Ивлеева провела экскурсию по своей московской квартире

15:39
  • среда
  • 22 декабря 2021

Телеведущая показала гардероб и коллекцию украшений

Телеведущая и популярная блогерша Настя Ивлеева опубликовала видео рум-тура по своей московской квартире. Экскурсия доступна на ее YouTube-канале.

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В центре жилого пространства — огромная новогодняя елка, обильно украшенная игрушками и огнями. По признанию Ивлеевой, это ее любимое место в доме, где она часто читает.

"У меня тут есть такой новогодний уголок… В этом месте очень люблю читать книги. Вот сижу, читаю и смотрю на елку. Кстати, в последние дни только так и делаю", - призналась она.

Телеведущая все еще продолжает менять мебель и дизайн комнат. Так, в гостиной выдался неудачный эксперимент с "живой" стеной — цветы попросту умерли. Теперь Ивлеева думает над их заменой.

Во время экскурсии Ивлеева также показала масштабный гардероб и большую коллекцию украшений, где, в частности, есть подарок от Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Показала Ивлеева и свои школьные тетради. В одной она зачитала переписку с одноклассницей.

Настя Ивлеева заговорила о своей московской квартире после расставания с рэпером Элджеем. Брак знаменитостей распался в весной 2021 года. Он продлился два года.

Смотрите видео о квартире Насти Ивлеевой:

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