В США умер создатель ботокса

Изначально средство использовали для лечения косоглазия

Американский офтальмолог Алан Скотт, создатель препарата ботокс, умер в одном из госпиталей Калифорнии на 90-м году жизни, пишет Washington Post.

Как уточняется в материале, первооткрывателем косметических возможностей ботокса Скотт стал по чистой случайности - он хотел использовать ботулотоксин для лечения косоглазия без хирургического вмешательства.

В 1991 году разработку приобрела фармацевтическая компания Allergan. Вскоре специалисты стали замечать, что ботокс разглаживает морщины вокруг глаз. В 2002 году власти США одобрили препарат в качестве косметического средства.

Сегодня ботоксом пользуются не менее 11 миллионов человек. Сам Скотт был удивлен такому использованию препарата, сказано в заметке.

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