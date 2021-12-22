ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США умер создатель ботокса

15:33
  • среда
  • 22 декабря 2021

Изначально средство использовали для лечения косоглазия

Американский офтальмолог Алан Скотт, создатель препарата ботокс, умер в одном из госпиталей Калифорнии на 90-м году жизни, пишет Washington Post.
Диеты, макияж и пластика: как молодятся российские звезды

Как уточняется в материале, первооткрывателем косметических возможностей ботокса Скотт стал по чистой случайности - он хотел использовать ботулотоксин для лечения косоглазия без хирургического вмешательства.

В 1991 году разработку приобрела фармацевтическая компания Allergan. Вскоре специалисты стали замечать, что ботокс разглаживает морщины вокруг глаз. В 2002 году власти США одобрили препарат в качестве косметического средства.

Сегодня ботоксом пользуются не менее 11 миллионов человек. Сам Скотт был удивлен такому использованию препарата, сказано в заметке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ботокс
Ботокс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.