ВКС России уничтожили одного из главарей боевиков в Сирии

Активность "спящих ячеек" террористов в Сирии возросла

Один из главарей боевиков в Сирии уничтожен ударом с воздуха, который нанесли самолеты российских ВКС. Активность "спящих ячеек" террористов в этой стране в последнее время возросла до неприемлемого уровня, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки "Джунуд аш-Шам" (запрещенная в России экстремистская организация – Прим. ред.) аш-Шишани Маргошвили", - сообщил Лаврентьев на пресс-конференции.

Спецпредставитель президента также подчеркнул, что странам-гарантам "астанинского" процесса – России, Ирану и Турции - за последние полгода удалось значительно снизить уровень вооруженного противостояния в Сирии. По словам Лаврентьева, ситуацию направили в миротворческое русло, передает РИА Новости.

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