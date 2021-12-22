Суд отклонил жалобы на арест блогера Хованского

Его задержали в начале июня по делу об оправдании терроризма

Санкт-Петербургский городской суд посчитал необоснованными жалобы видеоблогера Юрия Хованского на арест с последующим неоднократным продлением, передает ТАСС.

"Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября 2021 года (о продлении меры пресечения - прим. ред.) оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда.

Сам блогер в суде заявил, что его вина не доказана, а срок давности по делу истек. Он просил избрать ему домашний арест или иную более мягкую меру пресечения.

Хованского задержали в начале июня по делу об оправдании терроризма. Прежде блогер исполнил в интернете песню о теракте в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году. После ареста Хованский назвал свое выступление "ужасной ошибкой".

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