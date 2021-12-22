ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд отклонил жалобы на арест блогера Хованского

15:48
  • среда
  • 22 декабря 2021

Его задержали в начале июня по делу об оправдании терроризма

Санкт-Петербургский городской суд посчитал необоснованными жалобы видеоблогера Юрия Хованского на арест с последующим неоднократным продлением, передает ТАСС.
Блогера Хованского проверят на вменяемость

"Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября 2021 года (о продлении меры пресечения - прим. ред.) оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда.

Сам блогер в суде заявил, что его вина не доказана, а срок давности по делу истек. Он просил избрать ему домашний арест или иную более мягкую меру пресечения.

Хованского задержали в начале июня по делу об оправдании терроризма. Прежде блогер исполнил в интернете песню о теракте в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году. После ареста Хованский назвал свое выступление "ужасной ошибкой".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Блогер Юрий Хованский
Блогер Юрий Хованский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.