Министр выжил в авиакатастрофе и 12 часов плыл к берегу

Глава полиции обследовал место гибели 64 человек в районе Мадагаскара

Вертолет с министром полиции Мадагаскара упал в море во время спасательной операции на северо-востоке страны. Серж Гелле выжил и 12 часов добирался до берега вплавь.

Глава полиции на вертолете собирался посетить место кораблекрушения, которое произошло 20 декабря. В тот день у мадагаскарского побережья погибли 64 человека. Поиски еще 24 пассажиров судна продолжаются.

Добравшись до берега через 12 часов после авиакатастрофы, Серж Гелле заявил, что ему рано умирать. Перед тем, как отправиться в больницу, министр попросил телевидение поскорее показать его в эфире, чтобы успокоить семью и коллег. Вместе с Гелле был начальник его службы безопасности. Пилоты упавшего вертолета считаются пропавшими без вести, передает Би-Би-Си.

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