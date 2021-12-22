ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Министр выжил в авиакатастрофе и 12 часов плыл к берегу

16:02
  • среда
  • 22 декабря 2021

Глава полиции обследовал место гибели 64 человек в районе Мадагаскара

Вертолет с министром полиции Мадагаскара упал в море во время спасательной операции на северо-востоке страны. Серж Гелле выжил и 12 часов добирался до берега вплавь.

Пожарные десантники попали в огненную ловушку, но выжили (видео)
Искусанный ребенок прошел 40 километров по тайге и чудом выжил

Глава полиции на вертолете собирался посетить место кораблекрушения, которое произошло 20 декабря. В тот день у мадагаскарского побережья погибли 64 человека. Поиски еще 24 пассажиров судна продолжаются.

Добравшись до берега через 12 часов после авиакатастрофы, Серж Гелле заявил, что ему рано умирать. Перед тем, как отправиться в больницу, министр попросил телевидение поскорее показать его в эфире, чтобы успокоить семью и коллег. Вместе с Гелле был  начальник его службы безопасности. Пилоты упавшего вертолета считаются пропавшими без вести, передает Би-Би-Си.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Серж Гелле
Серж Гелле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.