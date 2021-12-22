Лавров указал на несуразицы в деле MH17

Перечень нарушений судебного процесса получается внушительным

В деле о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года присутствует огромное количество нестыковок, несоблюдений правил беспристрастного судебного процесса, делопроизводства и опроса свидетелей, отметил в интервью каналу RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он обратил внимание на то, что практически все свидетели засекречены, а многие вещи игнорируются. К таковым, в частности, относится натурный эксперимент, который поставил российский концерн "Алмаз-Антей".

Именно Россия была инициатором принятия резолюции Совбеза ООН через несколько дней после трагедии, напомнил глава внешнеполитического ведомства.

"Никто не просит у американцев показать данные спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия. Можно продолжать перечень таких несуразиц и откровенных нарушений", - сказал Лавров.

Судебный процесс по делу по делу о крушении в Донецкой области Украины Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" идет в Нидерландах с 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - трое россиян и украинец. Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

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