В доме для престарелых под Мурманском произошел погром

Предварительно, его устроил сын одного из постояльцев

В Мурманской области задержали мужчину, который совершил погром в доме-интернате для престарелых.

Предварительно, напавшему 32 года. Он сын одного из постояльцев социального учреждения. В настоящее время на него составлен административный протокол (статья о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции).

Утром в среду мужчина проник в дом престарелых и испортил имущество. Подробности пресс-служба регионального управления МВД не приводит.

Как пишет "Интерфакс", в отношении задержанного может быть возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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