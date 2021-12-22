В доме для престарелых под Мурманском произошел погром

Предварительно, его устроил сын одного из постояльцев
В Мурманской области задержали мужчину, который совершил погром в доме-интернате для престарелых.
Предварительно, напавшему 32 года. Он сын одного из постояльцев социального учреждения. В настоящее время на него составлен административный протокол (статья о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции).
Утром в среду мужчина проник в дом престарелых и испортил имущество. Подробности пресс-служба регионального управления МВД не приводит.
Как пишет "Интерфакс", в отношении задержанного может быть возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram