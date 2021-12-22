ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В доме для престарелых под Мурманском произошел погром

16:26
  • среда
  • 22 декабря 2021

Предварительно, его устроил сын одного из постояльцев

В Мурманской области задержали мужчину, который совершил погром в доме-интернате для престарелых.

Предварительно, напавшему 32 года. Он сын одного из постояльцев социального учреждения. В настоящее время на него составлен административный протокол (статья о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции).

Утром в среду мужчина проник в дом престарелых и испортил имущество. Подробности пресс-служба регионального управления МВД не приводит.

Как пишет "Интерфакс", в отношении задержанного может быть возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.