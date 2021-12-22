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В Новой Москве опрокинулся автобус

16:32
  • среда
  • 22 декабря 2021

ДТП произошло на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе перевернулся рейсовый автобус № 1033, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В Мурманской области автобус въехал в остановку

"На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием легковой машины и рейсового автобуса № 1033. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что ДТП произошло в районе поселение Кленовское. Движение перекрыто по двум полосам.

"Три человека обратились к медикам за помощью", - уточнил источник РИА "Новости".

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