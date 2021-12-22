МГУ пообещал обеспечить 9-летней Тепляковой комфортное пребывание

Ранее отец студентки устроил потасовку в здании психфака

Полиция начала проверку по факту конфликта отца студентки МГУ с преподавателями. Агрессивным поведением отличился родитель 9-летней Алисы Тепляковой, которая летом поступила в университет. Он пытался прорваться в аудиторию, где дочь сдавала экзамен. Конфликт уладили ещё до приезда наряда полиции.

Академическая борьба, где вместо ковра - лестница психфака МГУ. Мужчина с длинными волосами явно превосходит в габаритах двух своих противников – охранников вуза. Те пытаются оттащить нападающего от пожилого преподавателя и ждут подмогу.

Прорваться сквозь живой щит Евгений Тепляков пытался в аудиторию, где в это самое время сдавала экзамен его 9-летняя дочь. Однако туда посторонним вход воспрещен. Мужчине показалось, что преподаватель слишком долго удерживает девочку, и возможно, как любят говорить студенты, "топит" вопросами.

"Полтора часа пытали маленького ребёнка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его. Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребёнка", - сказал отец Алисы.

Девочка провалила экзамен по введению в психологию. Как утверждает ее отец, дочь готовилась отвечать на вопросы преподавателя устно. Но в аудитории ее попросили выполнить задание письменно.

Из видео, снятого очевидно сразу после экзамена, становится понятно, что и устно девочка не знает ответы на вопросы досконально (смотрите видео репортажа).

Имя Алисы Тепляковой стало широко известно летом этого года. В 8 лет юная москвичка освоила программу 11 школьных классов, сдала ЕГЭ по математике, русскому языку, информатике и биологии. Роль учителей на дому выполняли родители девочки: мама Наталия закончила мехмат МГУ, папа – специалист в областях психологии, вычислительной математики и кибернетики, а еще имеет ученую степень в области молекулярной биологии. Они просят не называть Алису вундеркиндом: по мнению супружеской пары, дело не в ребенке, а в новаторской образовательной системе, которую придумали Тепляковы. И вот уже по следам Алисы идет Хеймдалль – в свои 7 лет он сдал ОГЭ – а за ним еще 5 братьев и сестер. Однако после школьного триумфа москвичка смогла поступить лишь на платное отделение факультета психологии МГУ. В вузе обращали внимание на то, что с 8 сентября девочка не посещала лекции.

"Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил", - сообщили в пресс-службе МГУ.

Еще на этапе поступления Алисы в вуз психологи предупреждали, что школьные знания не компенсируют нехватку элементарного жизненного опыта, которого ребенку взять попросту неоткуда. К тому же после стольких лет обучения дома девочке пришлось столкнуться на факультете с однокурсниками. Они почти на 10 лет старше ее.

"Сам факт определения ее в психологический вуз вызывает большой вопрос у меня. Ведь психология - это гуманитарная наука. И здесь человек должен понимать, осознавать какие-то вещи, философствовать, через себя пропустить, иметь жизненный опыт. Можно собачку научить отвечать, натаскать можно любого ребенка. А психология подразумевает совершенно другое - не натаскивание, а осмысление", - убеждена директор центра "Счастливая семья" Ирина Корчагина.

Психологи убеждены, девочке сейчас нужны не университетские знания, а социализация в среде ровесников. Тем не менее, если желание продолжить учебу у Алисы осталось, в МГУ пообещали обеспечить юной студентке комфортное пребывание, чтобы учебный процесс проходил наиболее эффективно.

Егор Киселёв, Александра Панина, "ТВ Центр".

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