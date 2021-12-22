Спрос россиян на наличную иностранную валюту сократился

Объем вывезенной из страны валюты в октябре составил 1,2 миллиарда долларов

Как следует из материалов Центробанка, на которые ссылается ТАСС, в октябре 2021 года спрос россиян на наличную иностранную валюту упал в сравнении с сентябрем на 14% и составил 4,1 миллиарда долларов.

"Его объем был меньше, чем в октябре 2019 года, на 8%, но больше, чем в октябре 2020 года, на 4%", - сказано в документе.

Спрос на доллары и евро снизился в равной степени - на 14%.

Также уточняется, что в октябре банки ввезли в Россию наличную иностранную валюту на сумму 2,3 миллиарда долларов. Объем вывезенной из страны валюты составил 1,2 миллиарда.

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