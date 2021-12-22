ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рестораны Петербурга смогут работать в новогоднюю ночь

17:13
  • среда
  • 22 декабря 2021

QR-код посетителям не понадобится

В новогоднюю ночь предприятия общепита Санкт-Петербурга смогут работать без ограничений по времени. Изменения в 121-е постановление правительства внес губернатор Александр Беглов.

Россияне рассказали, сколько лишних кило "наедают" в новогодние праздники
Проезд в общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

Пресс-служба администрации Петербурга сообщает, что QR-коды начнут действовать со 2 января, а не с 27 декабря, как планировалось ранее. "Для объектов розничной торговли начало действия аналогичного условия также переносится с 27 декабря на 2 января", — говорится на сайте городских властей.

Однако уже со 2 января сертификат будет нужен: посещать рестораны и магазины можно будет только гражданам, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание или с медотводом.

В постановлении Беглова также уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Кроме этого, с 1 января наполняемость кинозалов увеличивается с 50% до 75%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Кафе
Кафе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.