Рестораны Петербурга смогут работать в новогоднюю ночь

QR-код посетителям не понадобится
В новогоднюю ночь предприятия общепита Санкт-Петербурга смогут работать без ограничений по времени. Изменения в 121-е постановление правительства внес губернатор Александр Беглов.
Пресс-служба администрации Петербурга сообщает, что QR-коды начнут действовать со 2 января, а не с 27 декабря, как планировалось ранее. "Для объектов розничной торговли начало действия аналогичного условия также переносится с 27 декабря на 2 января", — говорится на сайте городских властей.
Однако уже со 2 января сертификат будет нужен: посещать рестораны и магазины можно будет только гражданам, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание или с медотводом.
В постановлении Беглова также уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.
Кроме этого, с 1 января наполняемость кинозалов увеличивается с 50% до 75%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram