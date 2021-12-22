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Названа столица акции "Тотальный диктант" в 2022 году

17:04
  • среда
  • 22 декабря 2021

Текст прочитает писатель Марина Степнова

Столицей "Тотального диктанта" в 2022 году выбран Ярославль, передает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Уточняется, что статус присваивается городу на один год в результате конкурса. 9 апреля в Ярославле диктант прочитает писатель Марина Степнова. Доступна будет и онлайн-трансляция.

В 2021 году столицей "Тотального диктанта" был Якутск, в 2020-м - Санкт-Петербург, в 2019-м - Таллин, в 2018-м - Владивосток.

Впервые "Тотальный диктант" прошел в 2004 году как акция студентов Новосибирского госуниверситета. Акцию запустили, чтобы показать увлекательность изучения русского языка, объединить всех, кто хочет говорить и писать по-русски.

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