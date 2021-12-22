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Врачи предупредили об опасном последствии ковида у детей

17:26
  • среда
  • 22 декабря 2021

Это похожее на сепсис воспаление

Врачи медцентра Royal Brompton and Harefield hospital в Британии выяснили, что COVID-19 у детей может привести к мультисистемному воспалению - опасному осложнению, похожему на сепсис, пишет Express.
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Встречается это последствие достаточно редко, а именно у половины процента перенесших инфекцию детей и подростков. Если же мультисистемное воспаление все же начинается, у пациентов поднимается температура, проявляются кашель и потеря вкуса.

Как уточнили специалисты, у пациентов с мультисистемным воспалением через полгода могут начаться органоспецифические повреждения. Вместе с тем трудности при физических нагрузках сохраняются в течение нескольких месяцев.

Ранее британские ученые выявили еще один симптом, появляющийся после заражения омикрон-штаммом коронавируса. Инфицированные им могут столкнуться с потерей аппетита.

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