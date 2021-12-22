Медведев отметил лидерство России в вопросах декарбонизации

Страна выполняет обязательства в рамках Парижского соглашения и рамочной Конвенции ООН

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил на онлайн-встрече с представителями политических партий стран Латинской Америки, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять климатическую повестку губительны.

"Эти попытки - они неправильные, поскольку это наше общее дело, и никто не должен навязывать друг другу свои собственные представления", - подчеркнул Медведев (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что большая поглощающая способность лесов, атомная энергетика, гидроэнергетика, газовая электрогенерация делают Россию одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации.

Страна при этом выполняет обязательства в рамках Парижского соглашения и рамочной Конвенции ООН по изменению климата. Москва видит необходимым поиск взаимоприемлемых решений на основе существующих механизмов, резюмировал зампред Совбеза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram