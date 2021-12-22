Правительство принимает системные меры, но цены продолжают расти
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с ценами на продукты в России. Правительство принимает системные меры, но цены продолжают расти.
Выступая на заседании экспертного совета в среду, глава кабмина назвал инфляцию "импортируемой" и отметил подорожание продовольственной корзины, а также рост цен на металлоконструкции.
"Ситуация нестабильная. Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, — плата за открытость экономики", — указал Мишустин (цитата по РИА Новости).
30 ноября президент Владимир Путин отметил ускорение роста цен в России. Глава государства назвал эту проблему чувствительной для граждан.
Глава государства обратил внимание на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. "Увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению", — сказал тогда президент.
В целом Кремль объясняет повышение цен на продукты в России неблагоприятной международной конъюнктурой.
Видео: Путин поручил повысить доступность продуктов для россиянВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram