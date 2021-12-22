Патриарх Кирилл предупредил о гонениях на христиан

Во многих странах стали приниматься противоречащие Божьей правде идеи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в среду на ежегодном собрании Московской городской епархии, что во многих странах стали приниматься в качестве обязательных прямо противоречащие Божьей правде идеи и представления.

"Несложно предвидеть, что нелояльность таким идеям очень скоро в целом ряде стран может повлечь за собой соответствующую реакцию неумолимого аппарата принуждения, оснащенного могущественным аппаратом цифровых технологий", - отметил патриарх (цитата по РИА "Новости").

В сложившихся обстоятельствах на самом высоком уровне государственной власти в России подчеркивается важность сохранения и защиты традиционных религиозных и нравственных ценностей, продолжил он.

"Мы твердо надеемся, что такое положение будет сохраняться и далее", - резюмировал патриарх.

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