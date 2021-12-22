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Игроки НХЛ пропустят Олимпиаду

18:26
  • среда
  • 22 декабря 2021

Овечкин, Кучеров, Панарин и Малкин не едут в Пекин

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде в Пекине. Это связано с пандемией, из-за которой более 130 хоккеистов из клубов Северной Америки находятся вне игры - либо из-за болезни, либо из-за контакта с зараженным.
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"Мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года", - отметил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Это означает, что российская команда остается без помощи в том числе Александра Овечкина, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Евгения Малкина и Андрея Василевского.

Предыдущая зимняя Олимпиада также прошла без участия игроков НХЛ. Лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями ОИ-2018 стали россияне.

Олимпиада в Пекине состоится в период с 4 по 20 февраля. Сборная России на групповом этапе встретится со Швейцарией, Данией и Чехией.

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