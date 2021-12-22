Путин обсудил Украину с премьером Люксембурга

Лидеры провели телефонный разговор

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины, а также миграционная ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза", - сказано в сообщении.

Как уточнили в Кремле, Путин указал на то, действия Киева привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса. Кроме того, российский лидер информировал об инициативе относительно долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности, исключающих расширение НАТО.

Беттель же отметил необходимость более интенсивных контактов между российскими представителями и структурами Евросоюза.

Также лидеры поздравили друг друга с наступающих праздниками.

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