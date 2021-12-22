ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил Украину с премьером Люксембурга

18:45
  • среда
  • 22 декабря 2021

Лидеры провели телефонный разговор

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Буду звонить": Зеленский о возможности переговоров с Путиным

"Обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины, а также миграционная ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза", - сказано в сообщении.

Как уточнили в Кремле, Путин указал на то, действия Киева привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса. Кроме того, российский лидер информировал об инициативе относительно долгосрочных юридически закрепленных гарантий безопасности, исключающих расширение НАТО.

Беттель же отметил необходимость более интенсивных контактов между российскими представителями и структурами Евросоюза.

Также лидеры поздравили друг друга с наступающих праздниками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Ксавье Беттель
Владимир Путин и Ксавье Беттель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.