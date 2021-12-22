ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу сравнил численность контрактников и призывников в армии

19:01
  • среда
  • 22 декабря 2021

Укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%

Как заявил в среду на пленарном заседании Общественного совета при Министерстве обороны глава ведомства Сергей Шойгу, формирование профессиональной армии в России продолжается.
"Манипуляции США надоели": главные заявления Путина на встрече с военными

"Укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - уточнил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, социальные вопросы военнослужащих и членов их семей успешно решаются. Так, в 2021 году денежное довольствие проиндексировано на 3,7%.

"В следующем году планируется повысить его ещё на 4%. Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих", - рассказал глава Минобороны.

Ранее Шойгу сообщил, что Министерству обороны дополнительно выделены 180,2 миллиарда рублей в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021-2023 годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащий армии России
Военнослужащий армии России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.