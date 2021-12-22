Шойгу сравнил численность контрактников и призывников в армии

Укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%

Как заявил в среду на пленарном заседании Общественного совета при Министерстве обороны глава ведомства Сергей Шойгу, формирование профессиональной армии в России продолжается.

"Укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - уточнил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, социальные вопросы военнослужащих и членов их семей успешно решаются. Так, в 2021 году денежное довольствие проиндексировано на 3,7%.

"В следующем году планируется повысить его ещё на 4%. Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих", - рассказал глава Минобороны.

Ранее Шойгу сообщил, что Министерству обороны дополнительно выделены 180,2 миллиарда рублей в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021-2023 годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram