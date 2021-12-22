В жилом доме в Каспийске взорвался газ

Среди пострадавших есть ребенок

В жилом доме в Каспийске произошел взрыв газа, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Вечером среды в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома. В результате пострадали трое человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших доставили в ожоговый центр в Махачкале. Эвакуация жильцов не потребовалась.

Также стало известно, что было нарушено остекление одной квартиры. Несущие конструкции здания целы.

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