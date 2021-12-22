Татьяну Тарасову выписали из больницы

Врачи отправили тренера домой
Врачи выписали из больницы тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. В настоящее время, передает источник ТАСС, она находится у себя дома. Официально об этом пока не сообщается.
17 декабря издание о звездах "Стархит" сообщило, что 74-летняя Тарасова пожаловалась на высокое давление и боли в груди. Тогда к ней вызвали врачей сокрой помощи. Они забрали ее в больницу.
Из-за проблем со здоровьем знаменитый тренер пропустила финальные съемки шоу "Ледниковый период". Тарасова является бессменным членом жюри этого проекта.
"Она действительно в больнице. Молитесь. Даст Бог, все будет хорошо", — призывал своих фанатов тогда певец Филипп Киркоров. Однако вскоре на связь вышла сама Тарасова. Она поблагодарила всех за поддержку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram