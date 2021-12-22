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Татьяну Тарасову выписали из больницы

19:24
  • среда
  • 22 декабря 2021

Врачи отправили тренера домой

Врачи выписали из больницы тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. В настоящее время, передает источник ТАСС, она находится у себя дома. Официально об этом пока не сообщается.
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17 декабря издание о звездах "Стархит" сообщило, что 74-летняя Тарасова пожаловалась на высокое давление и боли в груди. Тогда к ней вызвали врачей сокрой помощи. Они забрали ее в больницу.

Из-за проблем со здоровьем знаменитый тренер пропустила финальные съемки шоу "Ледниковый период". Тарасова является бессменным членом жюри этого проекта.

"Она действительно в больнице. Молитесь. Даст Бог, все будет хорошо", — призывал своих фанатов тогда певец Филипп Киркоров. Однако вскоре на связь вышла сама Тарасова. Она поблагодарила всех за поддержку.

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