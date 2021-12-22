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Задержанный за избиение фигуриста Соловьева рассказал о конфликте

19:45
  • среда
  • 22 декабря 2021

Спортсмен остается в больнице с травмой головы

Один из задержанных за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в Москве молодых людей рассказал свою версию конфликта, передает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.
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"Человеку не понравилось, что мы стояли и разговаривали с его дамами. Первым ударил мой друг, а толкнул потерпевший [моего друга]. После того, как первый раз ударили [моего друга], у нас вроде как словесно получилось все разрешить. Но потом я находился в метрах пяти от этого, и снова прилетело несколько ударов [моему другу]", - сказал задержанный.

Он добавил, что вызвать сотрудников полиции решил потерпевший. По словам молодого человека, он хочет принести извинения за допущенные по отношению к Соловьеву оскорбления.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря. Задержаны двое студентов первого курса юридического факультета из Читы. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Фигурист в больнице, у него закрытая черепно-мозговая травма.

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