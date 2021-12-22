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"Ковбойская реальность": Песков оценил блокировку RT DE

20:01
  • среда
  • 22 декабря 2021

Оппонентам в Европе нужно дать отпор, убежден пресс-секретарь президента России

Блокировка работы канала Russia Today на немецком языке противоречит европейскому духу и принципам ОБСЕ. На это в интервью НТВ указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Оппонентам в Европе нужно дать отпор, но сделать это аккуратно и не стрелять себе в ногу, призвал Песков. В целом он охарактеризовал существующую реальность как "ковбойскую".

"К сожалению, ни в Европе, ни в США в последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, все делают всё, что хотят. Такая у нас "ковбойская реальность", - прокомментировал он.

16 декабря RT запустил немецкоязычный канал, однако он почти сразу же был заблокирован в соцсетях и отключен от спутника в ФРГ.

В Германии инициировали проверку в отношении RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии.

Глава МИД Сергей Лавров в ответ грозит зеркальным ответом. В телекомпании собрались оспаривать решение немецкого медиарегулятора в суде.

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