ВОЗ: мы находимся в разгаре пандемии

Штамм "омикрон" распространяется по мру

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус продолжает распространяться и, вероятно, станет эндемическим заболеванием с сезонными вариациями.

"Но это не значит, что он будет менее опасен, это значит, что он будет медленнее распространяться. Насколько коронавирус станет менее агрессивным - нам только предстоит узнать", - уточнила эксперт, слова которой приводит ТАСС.

Она добавила, что переход к концу пандемии будет постепенным.

"Но сейчас мы находимся в разгаре пандемии. Вирус распространяется в любых условиях, и мы ожидаем, что он будет развиваться", - заметила ван Керкхове.

По ее словам, в нынешних обстоятельствах вакцинация имеет особое значение.

Ранее было подтверждено, что штамм "омикрон", обладающий повышенной способностью к распространению, был выявлен более чем в 100 странах мира.

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