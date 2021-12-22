ВОЗ: мы находимся в разгаре пандемии

Штамм "омикрон" распространяется по мру
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус продолжает распространяться и, вероятно, станет эндемическим заболеванием с сезонными вариациями.
"Но это не значит, что он будет менее опасен, это значит, что он будет медленнее распространяться. Насколько коронавирус станет менее агрессивным - нам только предстоит узнать", - уточнила эксперт, слова которой приводит ТАСС.
Она добавила, что переход к концу пандемии будет постепенным.
"Но сейчас мы находимся в разгаре пандемии. Вирус распространяется в любых условиях, и мы ожидаем, что он будет развиваться", - заметила ван Керкхове.
По ее словам, в нынешних обстоятельствах вакцинация имеет особое значение.
Ранее было подтверждено, что штамм "омикрон", обладающий повышенной способностью к распространению, был выявлен более чем в 100 странах мира.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram