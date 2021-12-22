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"Морозы станут отступать": москвичей порадовали прогнозом погоды

20:24
  • среда
  • 22 декабря 2021

В выходные при этом обещают осадки

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что пик полярного вторжения в Москве пройден и в последующие сутки морозы станут медленно отступать.
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В ночь на четверг в столице ожидается минус 19-21.

"А завтра днем, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, ветры повернут с северных на западные румбы, и дневная температура в городе повысится до минус 11-13, в Подмосковье минус 9-14", - уточнил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

Вместе с тем в пятницу будет от минус 7 до минус 12. Суббота же обещает быть снежной и ветреной (до минус 4-9), будет метель. В воскресенье ненастье ослабеет, но под утро похолодает до минус 13-18, в светлое время суток - минус 7-12.

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