ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Основатель "Вымпелкома" Дмитрий Зимин умер в Швейцарии

20:32
  • среда
  • 22 декабря 2021

Бизнесмену было 88 лет

В Швейцарии в окружении семьи умер бизнесмен Дмитрий Зимин. Основателю "Вымпелкома" и фонда "Династия" (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) было 88 лет.

Смерть Дмитрия Зимина подтвердил его сын Борис. Он написал об отце пост в социальной сети Facebook.

"Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все: за то, что создал, за то, что был", — говорится в сообщении.

Дмитрий Зимин умер в среду. Известно, что последние несколько месяцев он тяжело болел. О дате и месте прощания семья объявит позже.

В мае 2015 года Минюст включил созданный бизнесменом фонд "Династия", который занимался поддержкой и продвижением российской фундаментальной науки, в реестр НКО-иноагентов. В июне Зимин уехал из России.

В 2019 году Зимин ушел с поста гендиректора "Вымпелкома". Вместо этого он занял позицию почетного президента компании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Дмитрий Зимин
Дмитрий Зимин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.