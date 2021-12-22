Основатель "Вымпелкома" Дмитрий Зимин умер в Швейцарии

Бизнесмену было 88 лет

В Швейцарии в окружении семьи умер бизнесмен Дмитрий Зимин. Основателю "Вымпелкома" и фонда "Династия" (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) было 88 лет.

Смерть Дмитрия Зимина подтвердил его сын Борис. Он написал об отце пост в социальной сети Facebook.

"Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все: за то, что создал, за то, что был", — говорится в сообщении.

Дмитрий Зимин умер в среду. Известно, что последние несколько месяцев он тяжело болел. О дате и месте прощания семья объявит позже.

В мае 2015 года Минюст включил созданный бизнесменом фонд "Династия", который занимался поддержкой и продвижением российской фундаментальной науки, в реестр НКО-иноагентов. В июне Зимин уехал из России.

В 2019 году Зимин ушел с поста гендиректора "Вымпелкома". Вместо этого он занял позицию почетного президента компании.

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