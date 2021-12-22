Европа обвинила Россию в дефиците газа

Почему эти нападки в корне не соответствуют действительности?

В Европе в очередной раз резко подорожал газ. Накануне биржевая его цена впервые в истории преодолела отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. В ряде европейских столиц по традиции пытаются обвинить в своих бедах Москву. Но независимые наблюдатели отмечают, что Евросоюз пожинает плоды своей энергетической политики: отказа от долгосрочных контрактов с "Газпромом" и блокирования газовых проектов с участием России.

Пока европейский газовый рынок лихорадило - стоимость январских фьючерсов в какой-то момент достигла исторического максимума в 2200 долларов за 1000 кубометров, - план спасения для всего Старого света готовили в Киеве.

"Нафтогаз" просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, обязать "Газпром" выставить на продажу значительные объёмы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Через Незалежную "Газпром" по контракту ежегодно прокачивает 40 миллиардов кубометров газа. Для другого газопровода - "Ямал – Европа", по которому голубое топливо следует в Германию через территорию Белоруссии и Польши, - такой нормы нет. Потребитель получит ровно столько газа, сколько оплатит. От долгосрочных контрактов европейцы отказались. Покупать газ впрок по рыночным ценам не готовы. Как следствие "Газпром" уже третий день не бронирует мощности газопровода.

"Просто из-за высоких цен потребители не могут позволить себе дополнительные объёмы газа покупать и соответственно нет заявок. Куда "Газпром" будет качать, если на другом конце трубы потребитель не заказывает газ? Вот он его остановил. А это всё трактуется как коварство "Газпрома", - сказал Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве.

В Кремле ситуацию назвали чисто экономической. А в европейских столицах во всем опять поспешили обвинить Москву. Мол, это мы не поставляем им газ, который они у нас не покупают. А все для того, чтобы ускорить сертификацию "Северного потока 2", в отношении которого у стран-членов ЕС до сих пор нет единой позиции.

"Если бы мы захотели ввести санкции против России, затрагивающие сферу газа, то способны ли мы в самом деле это сделать? Мы достаточно сильны? Момент для этого подходящий? Очевидно, что ответ нет", - сказал премьер Италии Марио Драги.

Да и достойной альтернативы газу, пишет испанская пресса, нет. Ветряки и солнечные батареи в очередной раз подвели "зеленых" мечтателей из Брюсселя, которые ни сделали ровным счетом ничего, чтобы хоть как-то стабилизировать цены на рынке. Ведь на деле перебоев с поставками российского газа нет, отмечают прагматичные немцы. "Газпром" своевременно и в полном объёме выполняет все контактные обязательства, неоднократно подчеркивал и Владимир Путин.

"Не было ни одного случая, я хочу это подчеркнуть, чтобы наши компании отказались выполнять запросные позиции наших партнеров по увеличению поставок. Вас вводят в заблуждение и вас и тех, кто питается информацией из подобных источников", - заверил Путин.

Увеличивают и американцы, по сугубо экономическим интересам. Если раньше, следовавшие в Европу танкеры с сжиженным газом разворачивали и перенаправили на более выгодные азиатские рынки, то теперь происходит наоборот. Европейским потребителям экономисты советуют готовиться к худшему. При резком похолодании цена на газ может доходить до 3 тысяч долларов за 1000 кубометров. Запасов нет. Хранилища – полупустые. Неминуемо растут цены на продукты и коммуналку. "Британцы будут в шоке", пишут СМИ, предрекая 50-процентный рост тарифов за газ для населения. Сумма в платежках немцев уже увеличилась почти на треть.

"Ради того, чтобы отапливать свои квартиры, бедным семьям приходится экономить на других товарах и услугах первой необходимости — к примеру, на еде или одежде. Не исключено, что некоторые немцы не смогут купить своим детям подарки, поскольку в противном случае им придётся оставить их без отопления", - пишет Independent.

Глава Еврокомиссии со страниц другого издания отвечает: "Рост цен это – нормально и стимулирует переход на чистые и возобновляемые источники энергии". Но это как тушить пожар бензином, парируют эксперты. Похоже, за столетия в головах европейских правителей мало что поменялось. "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"

Матвей Шестаков, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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