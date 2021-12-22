Отчет Сергея Собянина в Мосгордуме. Главное

Мэр рассказал, как развивалась столица в непростом уходящем году и на что будет сделан акцент в будущем

О результатах работы столичного правительства в уходящем году и планах на следующий рассказал сегодня мэр Москвы. Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы. Одними из ключевых тем ожидаемо стали пандемия, а также меры, которые были предприняты городскими властями для борьбы с этим беспрецедентным вызовом.

Столкнувшись с "коронакризисом", Москва ответила на него ростом инвестиций в развитие инфраструктуры и адресной поддержкой бизнеса и горожан - с этого начал свое выступление Сергей Собянин. Мэр отчитался перед депутатами Мосгордумы о результатах деятельности столичного правительства. По итогам 9 месяцев 2021 года оборот в торговле вырос на почти 12 процентов. А безработица вернулась на естественный уровень в полпроцента, сократившись в 6 раз по сравнению с максимальными значениями прошлого года.

"На мой взгляд, мы нашли крайне сложный, но в тоже время оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможностей для нормального функционирования экономики. Правительство вводит ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо. И отменяет сразу же, как только заболеваемость идет на спад", - сказал мэр.

Общие потери и дополнительные затраты из бюджета города в 2020 году составили 800 миллиардов рублей. Но уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало ущерб. В следующем предусмотрено увеличение почти на 10 процентов расходов на социальную сферу. Приоритетом остается развитие системы здравоохранения, которая доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии.

"Мы увеличили число поликлиник под комплексную реконструкцию до 200 зданий. Это почти половина всего существующего амбулаторного фонда. Кроме того, будет открыто 30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает. Таким образом, большинство москвичей во всех районах города будет получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома", - сообщил Собянин.

Доступ к электронной медицинской карте получили более 7 миллионов москвичей. Цифровые технологии помогают при расшифровке томографических снимков и при постановке диагнозов. Это экономит время врачей, которое они могут потратить на пациентов.

По инициативе президента Владимира Путина были введены новые пособия и единовременные выплаты семьям с детьми. Огромное внимание уделяется пенсионерам.

"С 1 января 2022 года правительство Москвы увеличит минимальный размер пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей в месяц. Запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат. Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей право на бесплатный проезд в общественном транспорте получат оба родителя в многодетной семье", - заявил Сергей Собянин.

В большинстве районов была открыта запись в детские сады, начина с 2 лет и 2 месяцев. Для самых маленьких воспитанников создано 15 тысяч дополнительных мест. В старшей школе организованы новые виды профессиональных классов - предпринимательские , медиа, курчатовские.

100 новых станций метро и МЦК открыто в Москве с 2011 года. Это наивысшие темпы развития в истории московского метрополитена. К этому можно добавить два первых диаметра, которые соединяют область и столицу.

"В наших планах на ближайшие годы строительство еще 50-60 новых станций метро, включая завершение Большой кольцевой линии и открытия трех новых веток метрополитена. В 2023-24 годах будут открыты два новых диаметра наземного метро: МЦД-3 и МЦД-4. В результате 95 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро", - рассказал мэр столицы.

У депутатов Мосгордумы была возможность задать вопросы Сергею Собянину. В центре внимания - жилищное строительство, в частности, программа реновации.

"Удовлетворены ли вы темпами реализации программы? Можем ли мы обещать нашим избирателям, что график переселения будет соблюдаться?" – спросила Елена Николаева, депутат Мосгордумы, руководитель постоянного депутатского объединения "Моя Москва".

"Уже к концу этого года 50 тысяч жителей получат новые квартиры, стройка разворачивается и масштабируется с каждым годом. В этом году по программе реновации будет введено уже больше миллиона квадратных метров. Темпы будут ежегодно наращиваться, и я уверен, что тот график, который мы с москвичами обсудили, будем выдерживать", - ответил мэр.

Сергей Собянин отметил, что, несмотря на активное развитие, в городе остается огромное количество депрессивных территорий, которые необходимо преобразить.

"По сути это будет аналог программы реновации для нерационально используемых промзон. Реконструкция этих объектов позволит привлечь 7 триллионов рублей инвестиций, построить комфортное жилье для москвичей и создать свыше 500 тысяч качественных рабочих мест", - сказал Собянин.

Москва уже занимает первое место в мире по площади озеленённых природных и рекреационных территорий и обгоняет по этому показателю Нью-Йорк, Пекин, Лондон и Берлин. По сравнению с 2010 годом концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере снизилась больше чем в два раза.

"В ближайшие годы мы завершим модернизацию городских очистных сооружений и московского НПЗ. За счет раздельного сбора мусора будет уменьшено захоронение на полигонах", - указал мэр.

Еще один вопрос от депутатов касался сохранения исторического наследия города.

"Каковы итоги работы по сохранению объектов культурного наследия? Какие планы у правительства Москвы по реставрации памятников архитектуры на ближайшие годы?" – поинтересовался Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы, фракция "Единая Россия".

"Многие памятники, такие шедевры, как Северный речной вокзал, объект ВДНХ и целый ряд других, находились в аварийном состоянии и под угрозой утери вообще этих памятников, нами бала развернута работа по сохранению исторического наследия, беспрецедентная за всю историю Москвы. На сегодняшний день отреставрировано 1700 памятников архитектуры", - ответил Собянин.

Больше 500 объектов исторического наследия отреставрируют в ближайшие годы. Комфортная городская среда создается в соответствии с желаниями москвичей. Город должен строиться вокруг человека и для его удобства, заключил в финале своего выступления Сергей Собянин.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram