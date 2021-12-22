Депутаты подвели итоги работы осенней сессии Госдумы

За 2,5 месяца парламентарии приняли 143 документа

Госдума провела заключительное пленарное заседание осенней сессии. Новый состав был избран в сентябре, депутатский корпус обновился почти наполовину, но это не помешало парламентариям плодотворно поработать и принять целый ряд важных для граждан страны законов.

Эта сессия для Госдумы стала самой короткой - всего 2,5 месяца - но от этого не менее продуктивной. Принято 143 документа. Среди них один из самых сложных: бюджет страны. Более трети рассмотренных законов - социально ориентированы. Увеличение МРОТ, продление дачной амнистии и продолжение конституционной реформы. Это приоритетные законопроекты, которые Госдума рассматривала в осеннюю сессию. И даже на последнем заседании - сразу несколько важных документов приняты в третьем чтении. Парламент отменил техосмотр для личных автомобилей, ужесточил наказание, вплоть до уголовного, для автохамов, утвердил появление в стране единой государственной системы биометрических данных.

"Есть повестка развития нашей страны, и это должно быть надпартийным. Потому что то, что нас объединяет, мы должны всегда выделять как приоритет, а это здоровье наших граждан, развитие страны, повышение благополучия людей", - перечислили спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фракция "Единая Россия" этой осенью сосредоточилась на реализации народной программы, с которой партия шла на выборы. Обработали более двух миллионов предложений, поступивших от россиян, и учли их в бюджете.

"Все, что записано в программе, будет контролироваться. Конкретными избирателями. Потому что у нас там есть школы, детские сады. Деньги такие заложены, которых в нашей истории не было", - заявил Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия" Госдумы.

КПРФ из года в год саботирует принятие бюджета, предлагая свои альтернативные варианты. Не стала исключением и эта сессия. К традиционной критике недостаточных расходов на социальную сферу добавились еще и недовольство ростом цен на продукты питания. Хотя правительство усилило контроль на потребительском рынке.

"Мы предложили 10 законов. Бюджет развития, уникальные 3 программы, которые обеспечили бы нас качественным, дешевым продовольствием, образование для всех и полноценный диалог не только в Думе, но и на всех площадках", - рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Традиционное занятие некоторых оппозиционных фракций под занавес года подсчитывать, кто и сколько законопроектов внес в Госдуму. Эсеры уверяют, что они на уверенном после "Единой России" 2 месте. 25 инициатив.

"Наши инициативы ожидаемо носят социальный характер. Мы за индексацию пенсий для работающих пенсионеров, мы за достижение понижающего коэффициента для военных пенсионеров до 100 процентов. В то же время мы не могли не поддержать инициативу президента о повышении МРОТ", - прокомментировал Сергей Миронов, лидер "Справедливой России".

Лидер ЛДПР уверяет: большинство самых значимых законопроектов первыми предлагали депутаты его партии, а политические оппоненты присвоили себе. Но у либерал-демократов еще много идей. Как для избирателей, так и для коллег по парламенту. Владимир Жириновский вспомнил главный скандал этой сессии. С коммунистом Валерием Рашкиным. Политика обвиняют в незаконной охоте за убийство лося. Его лишили депутатской неприкосновенности.

"Единственное, может быть, омрачающее было нашу действительность, это события, связанные с депутатом Рашкиным. Можно было сразу это все признать или молчать, но мы просим не врать или объясняем, что кабан - это не лось. И лось - не кабан. Могу еще подарить нашему депутату Рашкину, вот, про животных книга. Может быть, он прочтет и полюбит их, и никого убивать не будет. Хорошая книга, прочитав ее, руки не потянутся к ружью", - предложил Жириновский.

После выборов состав Думы восьмого созыва обновился почти на 50 процентов. В одной только "Единой России" половина новичков - волонтеры, врачи и учителя. Партия "Новые люди" впервые попала на Охотный ряд. И теперь здесь - пять парламентских фракций.

"Мы внесли с вами закон о первом рабочем месте и занимаемся тем, чтобы предприниматели, средний бизнес, малый, получали поддержку. Меня очень радует, что часто эти инициативы получают поддержку депутатов из разных фракций", - заявил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

60 процентов принятых законов поддержаны всеми фракциями. А это означает, что российский парламент - не просто место для дискуссий, но и структура с высоким уровнем организации и способности объединяться, когда это необходимо в интересах государства и граждан. Первая сессия Думы восьмого созыва закрылась под звуки гимна.

С завершением сессии работа депутатов не заканчивается. Впереди - предновогодняя региональная неделя: поездки по стране, встречи с избирателями. И уже известно, чем парламент займется в новом году. По словам спикера, главными вызовами 2022 года станут пандемия коронавируса и борьба с бедностью.

Лилия Акиньшина, Даниил Гималов, Станислав Ильин, Кирилл Кретов, "ТВ Центр".

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