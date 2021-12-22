ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МОЭК назвала лучших потребителей тепловой энергии

22:39
  • среда
  • 22 декабря 2021

Компания подвела итоги третьего конкурса "Лучший потребитель"

В среду отмечается День энергетика. А накануне профессионального праздника МОЭК наградила лучшие добросовестные компании-потребители тепловой энергии 2021 года. Победителям конкурса были вручены дипломы. Также лучшие компании получили сертификат на проведение в течение года тепловизионной диагностики одного из своих объектов с целью выявления потерь тепла.

Третий раз в МОЭК - приятная миссия. Накануне Дня энергетика наградили лучшие компании-потребители тепловой энергии. Победителей определили в четырёх номинациях, учитывались сразу несколько критериев.

"Когда оценивали потребителей, смотрели не только на их платежную дисциплину, но и наше совместное взаимодействие с потребителями, насколько они используют наши информационные ресурсы, отлажено ли взаимодействие. Если говорим про управляющие компании, то мы анализировали количество жалоб и обращений жителей на работу управляющей компании в части предоставления нами ресурсов по отоплению и горячей воде", - сказал Андрей Дмитриевский, директор филиала "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК".

Самые добросовестные потребители получили бонус - сертификат на проведение тепловизионной диагностики одного из объектов, чтобы снизить возможные теплопотери. Ведь в числе целей конкурса - продвижение энергосберегающих технологий и лучших практик управления многоквартирными домами.

"На сегодняшний момент МОЭК поставил у нас 252 дома на дистанционное управление, то есть мы в любое время можем посмотреть, какой идет температурный режим - наружного воздуха, и что получает наш дом. То есть всегда можем открыть и посмотреть - отстают градусы, не отстают", - рассказала Татьяна Ванькова, заместитель директора по эксплуатации многоквартирных жилых домов ГБУ "Жилищник Академического района" (ЮЗАО).

Компания МОЭК сейчас активно развивает свои дистанционные сервисы, и за этот год их удобство оценили еще четыре тысячи клиентов. Это возможность быстро вызвать аварийную бригаду, заключить договор и за несколько минут передать данные с приборов учета.

Наталья Тарасова, Константин Степанов -Молодов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
МОЭК наградила лучшие компании - потребители
МОЭК наградила лучшие компании - потребители
Работа ТЭЦ
Работа ТЭЦ
МОЭК наградила лучшие компании - потребители
МОЭК наградила лучшие компании - потребители
Работа ТЭЦ
Работа ТЭЦ
МОЭК наградила лучшие компании - потребители
МОЭК наградила лучшие компании - потребители
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.