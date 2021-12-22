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Кремль отметил непредсказуемость Киева

21:05
  • среда
  • 22 декабря 2021

Россия при этом все еще готова к диалогу

Россия готова обсуждать двусторонние проблемы с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"У нас есть проблемы в двусторонних отношениях, они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно", - заметил при этом кремлевский спикер в интервью "России-24".

По словам Пескова, киевское руководство сейчас демонстрирует "непредсказуемые действия".

Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что находящиеся в Донецкой области частные военные компании США готовят провокацию с химическими веществами. Для этого в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными компонентами.

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