Песков рассказал об уровне антител у Путина

Совсем недавно глава государства ревакцинировался
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уровне антител к коронавирусу у Владимира Путина.
"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие", - сообщил представитель Кремля в интервью каналу "Россия-24".
Как напомнил пресс-секретарь, глава государства только что ревакцинировался, был сделан бустер.
"И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", - резюмировал спикер.
Ранее Песков сообщил, что, как и в предыдущие годы, Рождество президент России встретит в храме. Какой именно храм посетит Путин, по словам Пескова, пока не определено.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram