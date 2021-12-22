Песков рассказал об уровне антител у Путина

Совсем недавно глава государства ревакцинировался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уровне антител к коронавирусу у Владимира Путина.

"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие", - сообщил представитель Кремля в интервью каналу "Россия-24".

Как напомнил пресс-секретарь, глава государства только что ревакцинировался, был сделан бустер.

"И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", - резюмировал спикер.

Ранее Песков сообщил, что, как и в предыдущие годы, Рождество президент России встретит в храме. Какой именно храм посетит Путин, по словам Пескова, пока не определено.

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