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Песков рассказал об уровне антител у Путина

20:57
  • среда
  • 22 декабря 2021

Совсем недавно глава государства ревакцинировался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уровне антител к коронавирусу у Владимира Путина.
У всех ревакцинированных "Спутником V" нашли антитела к "омикрону"

"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие", - сообщил представитель Кремля в интервью каналу "Россия-24".

Как напомнил пресс-секретарь, глава государства только что ревакцинировался, был сделан бустер.

"И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", - резюмировал спикер.

Ранее Песков сообщил, что, как и в предыдущие годы, Рождество президент России встретит в храме. Какой именно храм посетит Путин, по словам Пескова, пока не определено.

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