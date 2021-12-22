Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "Мир-19"

Лекарство создали в ФМБА

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса "Мир-19", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства, разработавшего лекарство.

"22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Мир-19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России", - сказано в сообщении.

Специалисты объяснили, что главными компонентами препарата служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации. Главной сложностью при создании препарата было доставить эти молекулы РНК к месту действия - внутрь инфицированной клетки, куда самопроизвольно они не проникают.

В ходе клинических исследований была доказана безопасность и эффективность препарата, добавили в ФМБА.

Ранее Скворцова уточнила, что "Мир-19" является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом в ингаляционной форме, который хорошо переносят люди с коронавирусом.

Ожидается, что лекарство будет актуально против всех штаммов COVID-19.

По данным разработчиков, максимальной эффективности препарат достигнет в первые 2-3 суток после инфицирования.

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