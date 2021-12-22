США ожидают продолжения дипломатического взаимодействия с Россией

Об этом в среду сообщили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге в среду, что власти США считают хорошим признаком наличие дипломатического взаимодействия с Россией.

"Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идет. Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Мы надеемся, что это будет продолжаться", - приводит слова Псаки ТАСС.

Она добавила, что у НАТО как оборонительного союза нет агрессивных намерений в отношении России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры Москвы с Вашингтоном и Брюсселем по гарантиям безопасности начнутся в самом начале 2022 года.

Прежде Россия передала США и их союзникам проекты гарантий безопасности. Они предполагают, в частности, отказ НАТО от расширения на восток.

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