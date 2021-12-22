ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США ожидают продолжения дипломатического взаимодействия с Россией

21:48
  • среда
  • 22 декабря 2021

Об этом в среду сообщили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге в среду, что власти США считают хорошим признаком наличие дипломатического взаимодействия с Россией.

США сочли неприемлемыми часть предложений России по безопасности
"Манипуляции США надоели": главные заявления Путина на встрече с военными

"Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идет. Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Мы надеемся, что это будет продолжаться", - приводит слова Псаки ТАСС.

Она добавила, что у НАТО как оборонительного союза нет агрессивных намерений в отношении России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры Москвы с Вашингтоном и Брюсселем по гарантиям безопасности начнутся в самом начале 2022 года.

Прежде Россия передала США и их союзникам проекты гарантий безопасности. Они предполагают, в частности, отказ НАТО от расширения на восток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и США
Флаги России и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.