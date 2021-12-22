Ректор казанского университета арестован по делу об убийстве

Ильшат Гафуров будет находиться под стражей до 21 февраля

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров арестован Басманным судом Москвы до 21 февраля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Защита Гафурова просила о не связанной с заключением под стражу мере пресечения. Ректора подозревают в подстрекательстве и приготовлении к убийству.

Подробности дела пока не раскрываются. СМИ пишут, что задержание связано с убийством в 1999 году елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова.

60-летний Гафуров является ректором КФУ с 2010 года. Он - кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук. Прежде возглавлял администрацию города Елабуга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram