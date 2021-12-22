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Ректор казанского университета арестован по делу об убийстве

22:31
  • среда
  • 22 декабря 2021

Ильшат Гафуров будет находиться под стражей до 21 февраля

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров арестован Басманным судом Москвы до 21 февраля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
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Защита Гафурова просила о не связанной с заключением под стражу мере пресечения. Ректора подозревают в подстрекательстве и приготовлении к убийству.

Подробности дела пока не раскрываются. СМИ пишут, что задержание связано с убийством в 1999 году елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова.

60-летний Гафуров является ректором КФУ с 2010 года. Он - кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук. Прежде возглавлял администрацию города Елабуга.

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