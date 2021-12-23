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В Британии побит антирекорд по заболеваемости COVID-19

08:58
  • четверг
  • 23 декабря 2021

В столице королевства действует режим ЧС

Ситуация с коронаврирусом. В Великобритании побит антирекорд по заболеваемости. За прошедшие сутки выявили более 106 тысяч инфицированных. Такого не было за всё время пандемии, сообщает "ТВ Центр".
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От штамма "омикрон" в Соединённом королевстве умерли уже 14 человек. Эта мутация стала доминирующей. В британских больницах не хватает персонала, реанимации переполнены. В Лондоне по-прежнему действует режим ЧС.

О критической ситуации заявили власти Франции. За сутки там более 84 тысяч случаев заболевания. Специалисты отмечают феноменальную скорость распространения африканской мутации.

Новые антиковидные меры вводит Бельгия. С воскресенья в стране запретят большинство массовых мероприятий в закрытых помещениях. Ходить в магазины разрешат максимум вдвоём.

В Испании хотят обязать носить маску даже на улице. Премьер Педро Санчес заявил о шестой волне коронавируса в Королевстве. А в Германии ужесточили правила въезда из государств, где распространен "омикрон". Независимо от того, привит человек или переболел, он обязан отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

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