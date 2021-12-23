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Командующий российской группировкой войск в Сирии получил личный штандарт

09:12
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Его вручил замминистра обороны

Награды российским военным на пункте базирования Хмеймим и координация действий с сирийской стороной по восстановлению мирной жизни. А, кроме того, новогодние подарки воспитанникам детского дома Латакии. В Арабской республике с рабочим визитом находится замминистра обороны России Геннадий Жидко.

Шесть лет назад формирование нашей группировки войск в Сирии началось с создания авиабазы Хмеймим. Летчики ВКС совершили десятки тысяч боевых вылетов. И продолжают нести службу по защите Сирии от террористов. Цветы к бюстам погибших героев - традиционный ритуал для всех, кто прилетает на Хмеймим.

Сегодня в истории авиабазы знаменательное событие. Заместитель министра обороны, Герой России, Геннадий Жидко вручил командующему группировкой войск в Сирии Роману Бердникову личный штандарт.

Российские военнослужащие в Сирии этот Новый год встретят вдали от дома, но, как и положено, с праздничным настроением. В клубе - концерт и вручение медалей и почетных грамот.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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