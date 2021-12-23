Отстыковавшийся от МКС "Прогресс" затопили в Тихом океане

Корабль выплнил свою миссию

Российский грузовик "Прогресс" этой ночью отстыковался от Международной космической станции. Он уже вошел в атмосферу Земли и затоплен в акватории Тихого океана, сообщает "ТВ Центр".

"Прогресс" доставил на станцию для российского сегмента "Наука" узловой модуль "Причал". В будущем году космонавтам предстоит полностью адаптировать его к МКС, для этого запланированы несколько выходов в открытый космос.

"Причал" имеет пять портов, и позволит, в частности, стыковать к станции новый российский корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне.

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