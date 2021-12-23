В Бурятии введен режим ЧС республиканского масштаба

Возбуждено уголовное дело
В Республике Бурятия введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказали в бурятской администрации.
Причиной такого решения стала авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. На объекте произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. В результате отключилось несколько котлов и турбогенераторов.
При этом циркуляция по теплотрассам Улан-Удэ продолжается, температура теплоносителя составляет 70 градусов. Ведутся восстановительные работы.
Организован оперативный штаб под руководством зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры, с участием мэра Улан-Удэ, начальника республиканского главка Министерства чрезвычайных ситуаций
Как рассказал заместитель министра социальной защиты населения Анатолий Кириллов, социальные учреждения в столице Бурятии продолжают работать, температура в помещениях нормальная. При необходимости в них доставят обогреватели, а детей переведут в другие учреждения, сообщается в Instagram правительства региона.
Однако из-за происшествия в 137 домах и 22 соцобъектах Улан-Удэ отключили горячее водоснабжение. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса), сообщается на официальном сайте республиканского главка Следственного комитета.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram