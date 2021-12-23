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В правительстве Германии достигли консенсуса по "Северному потоку — 2"

08:20
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Особую роль будет играть тема энергетической безопасности

Членам германского правительства удалось выработать общую позицию в отношении проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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По словам политика, вопреки прежним разногласиям она и канцлер Олаф Шольц "ясно дали понять", что процесс сертификации проекта должен базироваться на нормах и требованиях европейского законодательства.

Особую роль будет также играть тема энергетической безопасности, отметила Бербок, поскольку "энергию нельзя использовать в качестве оружия для дестабилизации Европы".

Глава МИД Германии напомнила о договоренности прежнего правительства с американскими властями о том, что при росте напряженности ситуации на Украине из-за России будет поставлен вопрос о возможности введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию, сообщает Die Zeit.

Заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер ранее рассказал об отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца к газопроводу "Северный поток — 2". Глава кабмина постоянно подчеркивал, что в случае "Северного потока — 2" речь идет об экономическом проекте.

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