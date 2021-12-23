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Пенсионный фонд назвал возраст пенсионеров в 2022 году

09:23
  • четверг
  • 23 декабря 2021

В будущем году получать пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины, которым исполнится 61,5 лет

В 2022 году право на страховую пенсию получат женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением столичного Пенсионного фонда Марина Тарасова.
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Чтобы получать страховую пенсию по старости, требуется достичь установленного законом возраста, накопив к этому времени определенный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент.

В будущем году получать пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины, которым исполнится 61,5 лет. Наряду с этим необходимо не менее 13 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента 23,4.

При нехватке одного либо второго назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество стажа или баллов не будет заработано. Если гражданин не успеет сделать это за пять лет, вместо страховой пенсии ему назначат социальную, цитирует Тарасову агентство "Прайм".

Ранее стало известно, что некоторые россияне получат пенсию за декабрь и январь перед Новым годом. Это связано с тем, что период выплаты пенсий по почте у каждого свой.

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