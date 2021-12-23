"Газпром" отказался бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа"

Аукцион завершился на специализированной площадке GSA Platform

Мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" останутся незадействованными третий день подряд. "Газпром" снова не забронировал их - ни в процессе регулярной сессии бронирования, ни во время дополнительной ночной сессии аукциона на специализированной площадке GSA Platform.

Газпром" осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами", - пояснили журналистам в российском газовом концерне.

"Ямал-Европа" протяженностью 2 тысячи км может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. В октябре и ноябре концерн выкупал 35% мощностей, в декабре не бронировал ни разу, передает "Интерфакс".

В результате 21 декабря "Ямал-Европа" перешел в реверсный режим, газ качается из Германии в Польшу. Тем временем цена голубого топлива в Европе установила исторический рекорд, превысив 2000 долларов за тысячу кубов.

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