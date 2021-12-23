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Аналитики предложили Западу и России провести "постановочную деэскалацию"

09:40
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Это необходимо для возобновления переговоров, считают авторы идеи

России и западным государствам следует организовать "постановочную деэскалацию", поскольку это поспособствовало бы возвращению за стол переговоров. С такой инициативой выступили специалисты неправительственной Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG).
Эксперт оценил риск вооруженного конфликта на Украине

По инициативе экспертов, процесс должен начаться с заключения "осторожного соглашения" между Россией, США и государствами Европы, чтобы ни одна из сторон не казалась слабой в глазах своих граждан. Соглашение должно содержать отказ от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер.

В отношении Москвы это означало бы отвод войск от российско-украинской границы, а также демонтаж военной инфраструктуры на рубежах с Украиной.

Западу пришлось бы принять обязательства по ограничению военно-морских учений в акватории Черного и Балтийского морей, а также сократить риторику о вступлении Украины и Грузии в НАТО.

Аналитики считают, что подобный подход помог бы приостановить "провокационные военные учения" и вернуться к мирным переговорам, сообщает RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова обсуждать двусторонние проблемы с Киевом, подчеркнув, что отношения "были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно".

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