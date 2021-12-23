Москвичей осыпало алмазной пылью

Это редкое для Центральной России явление

Редкое для Центральной России явление могут наблюдать жители Москвы. Столицу осыпало алмазной пылью – это парящие в воздухе мельчайшие ледяные кристаллы.

"В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твердых осадков - алмазная пыль - явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Метеоролог написал в Instagram, что в российской метеорологии такое явление называется еще "ледяными иглами".

Алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, ее иногда называют также "осадками ясного неба". По словам синоптика, наиболее часто это явление встречается в Антарктике и Арктике, где его можно наблюдать в среднем 316 дней в году.

Алмазная пыль для людей не опасна, ее можно заметить по кратким вспышкам, которые возникают при отражении света кристалликами льда. Однако, предупреждает синоптик, проблемы могут возникнуть у автоматизированных метеостанций аэропортов - при измерении видимости и нижней кромки облаков, передает ТАСС.

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