Путин даст свою семнадцатую большую пресс-конференцию

Начало - в 12:00

Владимир Путин в четверг даст традиционную итоговую пресс-конференцию. Общение президента с журналистами пройдет в Манеже, оно начнется в 12:00.

В этом году пресс-конференция пройдет в очном формате. Как ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отказаться от заочного общения удалось благодаря "технологической адаптации к условиям пандемии" и "относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения". Кроме того, живое общение удобнее и для Путина и для журналистов, подчеркнул Песков.

Предстоящая пресс-конференция, по словам представителя Кремля, будет классической по темам. Президент подведет итоги года, как политические, так и экономические, остановится на международной повестке.

Нынешняя пресс-конференция будет 17-й по счету. В 2020 году общение президента с журналистами проходило в смешанном формате. Путин вышел на связь из резиденции в Ново-Огарево, где находились несколько корреспондентов кремлевского пула. Остальные журналисты задавали вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли.

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