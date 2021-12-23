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В России выросло число браков и разводов

09:06
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Минюст рассказал, сколько россиян поженились и развелись в 2021 году

В период с января по сентябрь 2021 года в России выросло количество как заключенных, так и расторгнутых браков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции.
Рекордное число пар поженил московский Дворец бракосочетания в 2021 году

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года в стране поженилось почти на 140 тысяч пар больше — 721 077 браков против 581 320.

При этом количество разводов выросло почти на 80 тысяч, с 401 339 до 481 176, цитирует пресс-службу Минюста RT.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что жители Москвы считают лучшим возрастом для вступления в брак 25-26 лет.

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