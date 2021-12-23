В России выросло число браков и разводов

Минюст рассказал, сколько россиян поженились и развелись в 2021 году

В период с января по сентябрь 2021 года в России выросло количество как заключенных, так и расторгнутых браков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года в стране поженилось почти на 140 тысяч пар больше — 721 077 браков против 581 320.

При этом количество разводов выросло почти на 80 тысяч, с 401 339 до 481 176, цитирует пресс-службу Минюста RT.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что жители Москвы считают лучшим возрастом для вступления в брак 25-26 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram