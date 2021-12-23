Назван срок появления симптомов "омикрона" после контакта с больным

Инкубационный период "омикрона" короче, чем у "дельты"

Симптомы коронавируса штамма "омикрон" могут появиться у человека на следующий день после контакта с заболевшим. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Эксперт уточнила, что инкубационный период в случае с "омикроном", как правило, составляет от трех до шести дней. Учитывая способность нового штамма к более быстрому распространению, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

О том, что инкубационный период "омикрона" короче, нежели у "дельты", свидетельствует быстрый рост числа заболевших в ряде стран, цитирует Руженцову РИА Новости.

Ранее американские медики сравнили, как распространялся во время первой и последующих волн пандемии возбудитель COVID-19. Расчеты показали, что штамм "омикрон" в ЮАР распространялся на 36% быстрее дельта-варианта и вдвое быстрее первых штаммов коронавируса.

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