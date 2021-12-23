В Манеже стартовала пресс-конференция Путина

Она проходит в очном формате

Внимание россиян в четверг приковано к самому ожидаемому событию - большой пресс-конференции Владимира Путина. Она стартовала в зале "Манежа". Аккредитацию в этом году получили более 500 человек. Они смогут задать главе государства вопросы, волнующие, без преувеличения, всю страну.

Провести традиционную пресс-конференцию в привычном всем нам очном формате было личным решением президента. Для соблюдения противоэпидемических мер, правда, пришлось сменить традиционную площадку.

Журналисты сегодня не в Центре международной торговли, а в Манеже. Зал вместил 507 представителей СМИ. Несмотря на то, что это меньше обычного, сохранили самый главный принцип: больше половины аккредитованных журналистов – из регионов.

Большая пресс-конференция - это реальная возможность обратить внимание главы государства на конкретную проблему. Та самая "обратная связь". За внимание Дмитрия Пескова, который руководит процессом, традиционно развернется настоящая борьба. Впрочем, и сам Владимир Путин часто выбирает, кто именно из журналистов сможет задать свой вопрос.

Среди общефедеральных тем эксперты накануне выделили борьбу с пандемией, в частности, вакцинацию и электронные сертификаты. Экономику, соцподдержку и нацпроекты. Учитывая непростую ситуацию, журналисты наверняка поинтересуются, как продвигается российско-американский диалог. Отношения с НАТО и Украиной. Кстати, все наверняка помнят украинского журналиста Романа Цымбалюка. Его вопросы традиционно больше напоминают обвинения. Так вот, он тоже аккредитован на пресс-конференцию, как и другие представители иностранных СМИ.

Задать свой вопрос Владимиру Путину смогут и представители СМИ – иноагентов. Ведь этот статус не запрещает профессиональную деятельность, подчеркнули в Кремле. В прошлом году пресс-конференция продлилась почти 4 с половиной часа. Рекордной стала конференция 2008 года - 4 часа 40 минут и 106 вопросов.

Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что формат предусматривает свободное общение, что называется, "до последнего".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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