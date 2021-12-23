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Теплоснабжение в Улан-Удэ восстановят 25 декабря

11:36
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Возбуждено уголовное дело

В Улан-Удэ в четверг введён режим ЧС республиканского уровня. Из-за пожара на местной ТЭЦ в 30-градусный мороз в некоторых районах города снижена подача тепла. Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства аварийной остановки отопительных котлов.
В Бурятии введен режим ЧС республиканского масштаба

Звонок на пульт дежурного пожарной части поступил в половине четвертого ночи. Очаг возгорания находился в турбинном цехе главного корпуса. Загорелись кабели, которые питают и управляют котлами отопления.

Пожар привел к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Энергетики перевели нагрузку на ТЭЦ-2. Однако ограничений подачи тепла избежать не удалось. Речь идет о почти 800 жилых домах в Железнодорожном и Советском районах. Приостановлена работа детских садов и школ города, одной больницы и нескольких поликлиник. Глава Бурятии в составе российской делегации сейчас находится в Сирии. Александр Цыденов сообщил, что прерывает поездку и возвращается в Улан-Удэ.

В гостиницах города открыты 10 пунктов временного размещения на 400 человек. В зоне ограничения подачи тепла и горячей воды один соцобъект с постоянным пребыванием людей - республиканский реабилитационный центр для несовершеннолетних. Учреждение работает в штатном режиме.

"Температура внутри помещений нормальная. В случае понижения температуры в здании реабилитационного центра для несовершеннолетних, будут доставлены дополнительные обогревательные приборы. При необходимости мы их переведем в другое образовательное учреждение", - сообщил заместитель министра социальной защиты Анатолий Кириллов.

ТЭЦ-1 - одно из крупнейших предприятий региона. Энергетики планируют восстановить теплоснабжение в Улан-Удэ 25 декабря.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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